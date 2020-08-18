Самой красивой женщиной страны стала уроженка Североморска Мария Жабинская

29-летняя девушка выиграла в одном из крупнейших отечественных конкурсов красоты для замужних женщин и мам «Миссис мира России», который проходил в Москве.

Мария представляла на конкурсе свой родной город Североморск. Несмотря на то, что каждая из конкурсанток получила определенный титул, заполярная девушка завоевала корону главной красавицы. И теперь она будет отстаивать честь страны на международном конкурсе красоты на Шри-Ланке в следующем году.

29-летняя Мария воспитывает трёхлетнего сына и владеет строительной компанией. С 14 лет девушка в модельном бизнесе. Поэтому участие в конкурсах красоты для неё не в новинку.