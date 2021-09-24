Самозанятых в Заполярье стало вдвое больше

Программа для самозанятых Мурманской области стартовала в Центре поддержки предпринимательства. Спикеры рассказали, как увеличивать доход и привлечь новых клиентов через развитие личного бренда.

В центре «Мой бизнес» стартовала программа «Новые возможности» для самозанятых граждан. Организаторы делают ставку на обучение практическим навыкам. Самыми актуальными считаются темы развития личного бренда, продвижение продуктов в социальных сетях, а также размещение на маркетплейсах.

Виктория Тимонова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Темы затрагиваются разнообразные, в том числе и защиты семьи от рисков бизнеса, обсуждаем юридические вопросы, государственной поддержки самозанятых».

Спикеры программы - действующие федеральные предприниматели, а также опытные самозанятые, которые смогли организовать устойчивый бизнес. Что касается заполярных «предпринимателей» такого типа, то здесь наблюдается положительная динамика - их количество в регионе увеличилось практически вдвое.

Андрей Варич, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «На сегодняшний день почти 9 тысяч самозанятых. Для сравнения, в прошлом году было 5500. У нас почти двукратный рост, а год ещё не закончился».

Такая тенденция к росту, по словам экспертов, связана в первую очередь, с упрощённой формой ведения бизнеса. Самозанятому, в отличии от индивидуального предпринимателя, достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Тогда можно официально работать без кассового аппарата и лишней отчётности.