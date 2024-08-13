Самую крупную медузу мирового океана выбросило на побережье Баренцева моря

Красно-белый купол морского обитателя обнаружили туристы в Териберке.

Арктическая цианея обитает в холодных и умеренно холодных водах и может достигать 35 метров в длину. Такие медузы редко подплывают к берегам, предпочитая передвигаться на 20-метровой глубине.

Цианея может ужалить и человека, однако, это может привести только к сыпи или аллергии.