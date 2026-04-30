Самые активные, целеустремленные и умные: в Мурманске подвели итоги 25-го городского конкурса «Студент года»

На протяжении полугода 85 юных северян преодолевали насыщенный испытаниями путь и боролись за звание лучших. Имена призёров и победителей уже известны.

14 конкурсных испытаний, в которых самые активные представители студенчества проявляли интеллектуальные способности, таланты и лидерские качества. Участники состязались в разных направленностях – учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

На торжественной церемонии подведения итогов ребят наградил и поздравил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Самое главное и интересное, что наши молодые мурманчане активно вовлечены в жизнь города. Это здорово, поэтому я думаю, впереди будет много интересного».

Пройденный путь учащиеся считают большим вложением в будущее.

Виктория Полякова в конкурсе участвует второй год и на этот раз смогла дойти до финала. Признается, что именно поддержка и помощь мамы привели её к такому результату.

Виктория Полякова, финалист конкурса «Студент года», студент Мурманского педагогического колледжа: «Мама мне помогла написать кое-какие посты, помогла мне написать стихотворение для парада профессий, поддерживала меня во всех начинаниях в этом конкурсе».

А вот Алексей Майструк покорил конкурсную вершину благодаря друзьям, с которыми сблизился за время соревнования. Больше всего усилий молодой человек вложил в авторский проект, который вызвал интерес у большого количества людей.

Алексей Майструк, финалист конкурса «Студент года», студент МАУ: «У меня был проект «ЧГК в патриотическом стиле». Почему для меня это было интересно? Как минимум, потому что я ожидал небольшое количество участников, а пришло настолько много людей, что зал, который я забронировал в университете, был полностью заполнен. Это для меня было удивительно, честно говоря».

По итогам двух этапов главного городского конкурса лучшим студентом среднего профессионального образования признан Владислав Сафонов, а среди учащихся вузов отличилась Нина Смагина.

Звание абсолютного победителя и титул «Студента года» получила студентка МАУ Полина Боброва.