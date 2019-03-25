Самые активные и спортивные мурманчане участвовали в празднике «Родной двор - родной город»

Несколько команд собрались на семейном празднике «Родной двор - родной город». Каждый участник стремился быть выше и сильнее, но победила дружба. «Родной двор - родной город» - спортивный семейный праздник, полюбившийся многим жителям Мурманска.

Для участников соревнований не так важна победа, сколько ощущение поддержки команды. Зрители тоже не остаются в стороне, они активно поддерживали ребят аплодисментами и криками.

Напомним, спортивный праздник «Родной двор - родной город» проводится в Мурманске уже шестой год. «Конкурс живёт, у него уже есть свои рекордсмены, - отмечает Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Я очень рада, что у нас в городе такая инициатива родилась, она нашими мурманчанами поддерживается».

В прошлом году в празднике приняли участие около пяти тысяч мурманчан со всех округов города. В следующие выходные семейные состязания состоятся на спортивной площадке на улице Аскольдовцев.