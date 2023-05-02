Самые меткие стрелки Мурманска соревновались за значок «Ворошиловский стрелок» ДОСААФ России

Участникам мероприятия в большом тире ДОСААФ Мурманской области предстояла стрельба в несколько этапов.

В соревновании участвовали юнармейцы, воспитанники кадетского корпуса колледжа МАГУ и Кадетской школы Мурманска. Всего 28 человек.

Андрей Мытник, начальник отдела военно-патриотической и спортивной работы ДОСААФ Мурманской области: «Они проходят огневую подготовку, стреляют. Возраст - от 13 до 16 лет. Тяжёлые испытания для наших кандидатов. Но надеемся, что они справятся».

Соревнования проводили в три этапа. По нормативу стрелки должны были набрать 168 очков.

Юнармеец первого казачьего отряда Артём Платонов тренируется каждую неделю. Молодой человек отлично знает, как нужно стрелять, чтобы попасть точно в цель, а соревнования покажут, достоин ли он знака отличия «Юный ворошиловский стрелок».

Артём Платонов, курсант первого казачьего отряда «Юнармии», г. Мурманск: «Нужно хорошо прицелиться, под мишень взять. И делать выстрел на задержании дыхания. Делаешь вдох, держишь дыхание. Если не сделал выстрел в течение трёх секунд, то лучше отложить».

В таком формате соревнования проводили впервые. Организаторы уверены, что они станут отличной традицией для молодых стрелков.