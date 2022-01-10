Самые новогодние окна нашли в Снежногорске, Полярном, Гаджиево и населённом пункте Оленья Губа

Авторов наиболее ярких и креативных украшений отметили дипломами и подарками. Конкурс на лучшее новогоднее оформление стал для александровцев доброй предпраздничной традицией.

Более 40 жителей ЗАТО Александровск в этом году заявились для участия в предновогоднем состязании на лучшее оформление окон и балконов квартир и учреждений муниципалитета. Например, Яна Рябова из Полярного в конкурсе уже не новичок. Если в первые разы отправить заявку толкало любопытство, то на сей раз инициатором стал старший сын, попросивший маму исполнить рисунки в своей комнате.

Яна Рябова, участник конкурса «Лучшее новогоднее оформление ЗАТО Александровск», г. Полярный: «Сейчас окна у нас пластиковые, поэтому узоров не увидишь в мороз. В этот раз решила рисовать красками».

Для многих жителей подготовка окон и балконов к празднику – традиция, участие в которой принимает вся семья.

Наталья Фролкова, участник конкурса «Лучшее новогоднее оформление ЗАТО Александровск», г. Полярный: «Мы каждый год украшаем и на День Победы, и на Новый год – это особенный праздник, волшебный».

В Полярном определи сразу двух победителей в номинации «Лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений». Представители обеих организаций уверены, что всё дело в общей цели и стремлении.

Екатерина Тимофеева, заведующая детским садом №1, г. Полярный: «Наш секрет в сказке: сплоченности, активности, в доброжелательности и любви к детям, чтобы создать им эту сказку».

Юлия Парнева, заведующая отделом развития Центра культуры «Север», г. Полярный: «Практически каждый сотрудник принял участие в этом нелёгком процессе, который длился более 2,5 недели. Все украшения сделаны с любовью и вручную на радость жителям Полярного».

К сожалению, отметили члены жюри, в этом году не поступило ни одной заявки от предпринимателей городов ЗАТО, хотя магазины, супермаркеты и заведения общепита определенно готовились к предстоящим праздникам. Тем не менее, в каждом из муниципалитетов состоялась своя церемония награждения.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры. Спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск: «Критерии отбора были в этом году – оригинальность, соответствие традиционным символам Нового года и, самое главное, желание украсить и сделать наш город более светлым».

К слову, если окна ваших домов и квартир тоже красиво расписаны, а поучаствовать в конкурсе вам не удалось, то в группе «Регион51» в социальной сети «ВКонтакте» до 15 января еще идёт фотосостязание «Окно в праздник».