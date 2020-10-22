Самые одаренные ученики, по окончанию школы будут получать золотые медали нового образца

Новая медаль - это диск из жёлтого металла золотистого цвета. На лицевой стороне - рельефное изображение Государственного герба. На оборотной - стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей.

Напомним, награда выдаётся вместе с аттестатом с отличием тем, кто получил высшую оценку по каждому предмету и доказал уровень своих знаний высокими баллами ЕГЭ.