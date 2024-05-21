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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.24 19:30

Самые северные скейтбордисты приняли участие в первых соревнованиях по экстремальному виду спорта в Мурманской области

Здесь они получили спортивные разряды, которые позволят выступать на всероссийских и международных соревнованиях.

Заниматься скейтбордингом - это всегда рискованно, но в Мурманске особенно, потому что природные качели могут отменить все соревнования. Например, сегодня уже три раза шёл снег, но это не помешало нашим мурманчанам выступать на соревнованиях.

Садовый воздуходув - универсальное изобретение, он не только чистит тротуары, но и отлично подходит для нужд уличных спортсменов. Таким приспособлением и орудует Иван Понькин, судья соревнований по скейтбордингу.

Иван Понькин, главный судья соревнований по скейтбордингу: «Воду мы должны убрать, чтобы, когда колесо райдера соприкасается с бетоном, то оно не должно проскальзывать, покрытие должно быть сухим. Но у бетона настолько чудесное состояние, что он моментально впитывает воду, если с него убрать лишний уровень воды».

Чемпионат такого уровня в регионе организован впервые, но приехавшие профессионалы, которые будут оценивать навыки мурманских спортсменов, уже считают, что северяне дадут фору скейтбордистам из других субъектов России, где этим экстремальным видом активности занимаются уже много лет.

Олеся Пугач, директор ГАУ ДО Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва: «Три года назад мы открыли отделение в нашей спортивной школе. Федерация по скейтбордингу в том году получила аккредитацию и сейчас мы проводим чемпионат Мурманской области».

На соревнованиях скейтбордистам присваивали спортивные разряды, которые позволят мурманским спортсменам выступать на всероссийском и даже международном уровнях.

Иван Петков, тренер-преподаватель по скейтбордингу: «Старшие ребята покажут, как мне кажется, много трюков. Всякие бортслайды, френдборды, крюкеты, фиблы. Много трюков будет».

Иван Понькин, главный судья соревнований по скейтбордингу: «Скорость, амплитуда, стиль – всё. Сложность трюков. А всё в совокупности - в общем доступно для технического судьи. Как правило, технические судьи в большинстве своём уже первоклассные райдеры».

Всего на первом чемпионате Мурманской области выступили 12 детей, которые готовились к нему на протяжении нескольких лет. Например, Максим Еременко занимается скейтбордингом уже два года. За это время парень научился различным трюкам, а некоторые приходилось оттачивать месяцами.

Максим Еременко, скейтбордист: «Я очень хотел какого-нибудь экстрима, я очень много раз видел, как взрослые люди очень красиво катаются, и я очень хотел делать всё также».

Комплекс трюков и их последовательность спортсмены выбирают сами из того, что умеют лучше всего, ведь на чемпионате нужно показать своё мастерство.

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