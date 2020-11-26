Самые умные в Мурманске – команда знатоков «Норманны» отметят своё 20-летие необычной игрой

В честь такого важного события они организовали собственный турнир по игре «Что? Где? Когда?». Конечно, учитывая сегодняшние ограничения, он будет проходить в онлайн-формате.

Международный турнир по «Что? Где? Когда?» «Кубок 20-летия Норманнов» состоится 12 декабря. В этот день два десятилетия назад команда знатоков сыграла первую игру. Конечно, за годы состав менялся, но всегда в нём были одни из самых умных людей. И теперь команда сама организует турнир для интеллектуалов. Правда, не очный, а дистанционный на онлайн-площадке «Большая игра».

Михаил Савченко, капитан команды знатоков «Норманны»: «В нём смогут принять участие не только команды из Мурманска и область, но и со всей России и зарубежных государств. Сделать сейчас это очень легко. Приезжать не нужно, билеты покупать не нужно, нужно просто зарегистрироваться и сыграть».

Вопросы для турнира написаны норманнами - бывшими и действующими, под редактурой чемпиона мира по «Что? Где? Когда?» Александра Коробейникова. А ведущим станет капитан команды телеклуба «ЧГК», обладатель приза «Хрустальная сова» Борис Белозеров. Помощь в организации оказывает администрация Мурманска.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска: «Мы с Михаилом заверяем, что всё будет честно. Причём в марте, когда проводили «Кубок Арктики» у нас был опыт. Несколько команд приехали - из Беларуси, Германии. Они у нас участвовали в режиме онлайн, всё было честно».

Победители турнира получат специальные награды. Их дизайн разработала художница Мария Михайленко. Сам кубок и медали символизируют тотемных животных «Норманнов». Подробную информацию о проведении турнира и старте прима заявок можно узнать на основных интернет-ресурсах интеллектуальных игр, а также в молодёжных группах.