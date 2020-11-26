Для мурманских рыболовов построят современный самоходный морской траулерБудет зимой тепло - Мурманск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.20 19:30

Самые умные в Мурманске – команда знатоков «Норманны» отметят своё 20-летие необычной игрой

В честь такого важного события они организовали собственный турнир по игре «Что? Где? Когда?». Конечно, учитывая сегодняшние ограничения, он будет проходить в онлайн-формате.

Международный турнир по «Что? Где? Когда?» «Кубок 20-летия Норманнов» состоится 12 декабря. В этот день два десятилетия назад команда знатоков сыграла первую игру. Конечно, за годы состав менялся, но всегда в нём были одни из самых умных людей. И теперь команда сама организует турнир для интеллектуалов. Правда, не очный, а дистанционный на онлайн-площадке «Большая игра».

Михаил Савченко, капитан команды знатоков «Норманны»: «В нём смогут принять участие не только команды из Мурманска и область, но и со всей России и зарубежных государств. Сделать сейчас это очень легко. Приезжать не нужно, билеты покупать не нужно, нужно просто зарегистрироваться и сыграть».

Вопросы для турнира написаны норманнами - бывшими и действующими, под редактурой чемпиона мира по «Что? Где? Когда?» Александра Коробейникова. А ведущим станет капитан команды телеклуба «ЧГК», обладатель приза «Хрустальная сова» Борис Белозеров. Помощь в организации оказывает администрация Мурманска.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска: «Мы с Михаилом заверяем, что всё будет честно. Причём в марте, когда проводили «Кубок Арктики» у нас был опыт. Несколько команд приехали - из Беларуси, Германии. Они у нас участвовали в режиме онлайн, всё было честно».

Победители турнира получат специальные награды. Их дизайн разработала художница Мария Михайленко. Сам кубок и медали символизируют тотемных животных «Норманнов». Подробную информацию о проведении турнира и старте прима заявок можно узнать на основных интернет-ресурсах интеллектуальных игр, а также в молодёжных группах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)23:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены держатся на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 14 копеек, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика