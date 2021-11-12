Самые юные выпускники проекта «Академия телевидения» завершили курс обучения

Теперь «телезвёздочки», которым от 6 до 8 лет, знают, что такое ТВ и как проходит процесс создания программ и новостей.

Кто из нас в детстве не мечтал «попасть в телевизор», стать гостем или даже ведущим популярной программы? Раньше для многих это казалось практически не осуществимым желанием, но сейчас все стало гораздо проще. Благодаря проекту «Академия телевидения» дети не просто попадают в кадр, здесь они раскрепощаются, учатся общению и выступлению перед публикой и на камеру.

Софья Раст, выпускница проекта «Академия телевидения»: «Мне понравилось первое занятие. Мы пришли, познакомились. Я в первый раз увидела Зарину Николаевну. Она очень хорошая, красивая. Она нас учит не бояться камеры, хорошо говорить».

Алиса Шеленина, выпускница проекта «Академия телевидения»: «Я тут сама снимаю видеоролики, у меня есть свой канал на планшете. Я немного нового узнала, теперь могу ещё круче его сделать».

Естественно, позитивные изменения в детях заметили и родители. Именно они на протяжении двух месяцев занятий в «Академии телевидения» были главными зрителями и поклонниками юных «телезвёздочек».

Александра Шеленина, мама Алисы Шелениной: «Она сейчас хорошо говорит, речь у неё стала более эмоциональная. Разговаривает так, что её интересно слушать. Активно рассказывает о каких-то событиях из своей жизни. Уже подаёт себя совершенно с другой стороны».

Кристина Плахутина, мама Евы Плахутиной: «Идея пришла тогда, когда Ева стала интересоваться театром: из чего состоит передача, кто такие ведущие и журналисты. Ей стало это интересно. Она достаточно артистична, поэтому мы решили попробовать её именно в этом направлении. Театр – это прекрасно, но всё-таки, когда человек горит тем, чтобы узнавать что-то, переспрашивает постоянно, то мы выбрали такое направление».

По завершении обучения «телезвёздочки» получили не только новые знания и опыт работы с камерой, но и обрели друзей, наставников. В будущем они ещё смогут блистать на телеэкранах, если захотят продолжить свою карьеру.

И у них есть реальный шанс. Как и у тех, кто ещё не записался в проект «Академия телевидения». Прямо сейчас идёт набор на курсы, выпускники которых станут ведущими детских телевизионных программ. Подробности на сайте tv51.ru и в группе проекта «Академия телевидения Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».