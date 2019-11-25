Самых ярких гимнасток выявили соревнования по художественной гимнастике «Submarine cup-2019»

В выходные в столице подводных сил - городе Гаджиево прошли первые соревнования по художественной гимнастике «Submarine cup-2019», на которых более 150 гимнасток Мурманской области отработали программы.

Первые выступления показали самые юные гимнастки соревнований. Этим крохам всего по 7-8 лет, но уже большую часть жизни они посвятили растяжкам, прыжкам и лентам. На ковре перед судьями от волнения и ошибок не спасают ни макияж, ни яркий купальник. Один промах – и под угрозой победа на соревновании. Так и случилось у Миланы – в итоге только второе место. «Шпагат помешал: не дотянула его и упала, - признаёт свою ошибку Милана Игнатович, гимнастка из Мурманска. - Не смогла сделать».

В первом масштабном турнире «Submarine cup» в Гаджиево участие приняли гимнастки школ олимпийского резерва из Мурманска и Мончегорска. Наравне с титулованными спортсменками с выступлениями заявились и гаджиевские девчонки. Соня Денскевич с лёгкостью вырвала у конкуренток первое место. Она в свои 8 лет отлично знает, что главное в гимнастике - справиться со своими страхами и ленью, тогда работа принесёт свои плоды

Своей программой София покорила судейскую коллегию настолько, что получила звание «Мини-мисс» первенства. Достичь спортивных высот девочкам помогают их тренеры – от первых упражнений на растяжку до счастливых улыбок на пьедесталах почёта педагоги поддерживают своих учениц.

А трудный и долгий путь на спортивный Олимп начинается как раз с таких соревнований. И победы, и поражения закаляют гимнасток, укрепляют их желание стать лучше и сильнее. По итогам Первенства в каждой возрастной категории определили обладательниц призовых мест и победителей. Самых ярких гимнасток отметили номинациями «Мисс улыбка», «Мисс артистизм», «Мисс грация» и «Мини-мисс».