«Самый амбициозный проект» - Териберка принесла победу команде региона

Команда Мурманской области под руководством заместителя губернатора Григория Стратия завершила участие в образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», откуда приехала с победой.

Главная цель программы – обмен лучшими российскими и международными практиками улучшения инвестиционного климата, повышение уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия для участия в глобальной конкуренции регионов.

От региона к защите был представлен проект «Создание модели развития прибрежных посёлков Арктики на примере села Териберка Мурманской области». По результатам работа наша команда победила в номинации «Самый амбициозный проект». Сейчас он находится в процессе реализации и жители уже видят его результаты: в посёлке впервые появилась асфальтовая дорога, началось проектирование автоподъезда к Териберке со стороны Серебрянской дороги, а у Дома культуры появилось первое общественное пространство и информационный центр.