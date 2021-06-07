Самый богатый человек в мире полетит в космос

Основатель «Amazon» Джефф Безос полетит в космос 20 июля. Об этом самый богатый человек мира написал на своей странице в «Instagram». Покорять просторы Вселенной он отправится вместе с братом и победителем аукциона в рамках первого космического полета «Blue Origin» - компании, которая принадлежит миллиардеру Джеффу.