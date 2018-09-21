Самый лучший детский сад Мурманска

В Мурманске подвели итоги муниципального этапа конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2018». Победителем признано дошкольное образовательное учреждение № 122. Теперь детский сад ждёт региональный этап соревнований. В гости к ребятам и их воспитателям сегодня приехали депутаты горсовета.

Как соломинка, бусинка и чупа-чупс могут помочь наладить речь? что такое технологии ТРИС и Воскобойникова? Ответы на эти вопросы отлично знают маленькие мурманчане из детского сада № 122. Он действительно особенный. Здесь не просто уютно и тепло, здесь малышам помогают справиться с недугами. Из 13 групп - 5 для ребят с нарушениями зрения. Благодаря работе специалистов и занятиям на офтальмологических тренажерах, зрение удаётся скорректировать и, в большинстве случаев, малыши вообще снимают очки.

- Такого мы в других садиках не видели, - отмечает Тамара Прямикова , заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – В этом кабинете установлена специальная аппаратура, здесь работает врач, работает медсестра.

Говорить нужно правильно с детства, считают логопеды детсада № 122. Для развития речи и интеллекта здесь применяются самые современные развивающие технологии - помимо ноутбуков и другой электроники в ход идут и самые неожиданные средства.

- Мы стараемся использовать нетрадиционные формы обучения, - рассказывает Елена Дубина, учитель-логопед. - Поэтому результаты у нас выше и лучше. Технические средства, все, что под рукой. Та же соломинка съедобная, которая используется для развития артикуляции, можно использовать чупа-чупс, можно использовать бусинку, ложечку можно использовать, облизывать, блюдечко со сгущенным молоком. Это необычные приёмы.

«Теленяня» - это только одна из частей большой программы взаимодействия с родителями. Сообща эффект достигается намного быстрее. Папы и мамы имеют доступ к одной общей обучающей системе, которую разработали и реализуют здесь. Благодаря ей из 32 выдающихся мурманских детских садов этот признан лучшим.

- Это система работы с семьёй, которая состоит из многих блоков. Это и родительская академия «Родитель+», это и переговорная площадка «Обучение без ограничений», это и электронный консультант «Теленяня», - говорит Наталья Шишло, заведующая МБДОУ г.Мурманска «Детский сад комбинированного вида № 122». - Мы стараемся использовать как можно больше современных и эффективных способов работы с родителями.

В учреждении продумано всё, чтобы малыш не запнулся, пороги и ступени раскрашены яркой предупреждающей краской, игровые залы разделены на блоки: развивающие, тренирующие и для традиционных игр в куклы и машинки. Все комнаты и коридоры оформлены в приятных глазу тонах.

По признанию родителей, утром дети с радостью идут в сад, а вечером не хотят уходить.