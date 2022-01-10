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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.22 19:30

Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек

Головной ледокол «Атомфлота» успешно провёл три теплохода, которые доставили на Чукотку генеральный груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе, сообщил «Атомфлот».

Путь на Чукотку для ледокола стал самым дальним в восточном направлении. На борту Арктики так же доставили грузы для дальнейшей реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны на территории опережающего развития «Чукотка».

Несмотря на необычно суровые погодные условия строительство проекта продолжается полным ходом. Баимское медное месторождение одно из крупнейших неосвоенных в мире.  Реализация проекта также будет способствовать дальнейшему развитию Северного морского пути. Ожидается, что освоение месторождения увеличит грузопоток по этому направлению на 2 млн тонн.

Напомним, в 2021 году был установлен новый рекорд перевозок по Севморпути – более 33,5 млн тонн.

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