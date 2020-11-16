Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел в первый рабочий рейс из Мурманска

Судно взяло курс в направлении Карского моря.

В Арктике идёт активный процесс ледообразования. Это отличная возможность, что называется, обкатать новое судно. У атомного ледокола будет на это три недели.

После завершения рейса «Арктика» зайдёт в порт Мурманск для пополнения запасов, а в конце декабря вернётся в акваторию Северного морского пути и проведёт там зимне-весеннюю навигацию.