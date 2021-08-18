Самый надёжный способ борьбы с онкологией – ранняя диагностика

Так считают не только онкологи, но и мировое врачебное сообщество. Вот и сенатор Татьяна Кусайко выступила с инициативой по проведению акции «Онкодесант» на территории нашего региона.

«Онкодесант» — это проект, направленный на снижение смертности путём раннего выявления онкологических заболеваний. Инициатором акции выступила сенатор Совета Федерации Татьяна Кусайко, а поддержали её в этом губернатор Мурманской области и руководитель федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Первым населённым пунктом, где высадился «онкодесант», стали Полярные Зори.

Среди специалистов, участвующих в акции, ведущие доктора федерального центра онкологии им. Петрова и мурманские врачи. Спектр профилей крайне широк – диагностику проводят онкогинекологи, онкоурологи, дерматологи, маммологи и колопроктологи. Некоторые из них имеют профессорские степени.

Татьяна Кусайко поинтересовалась о ходе акции не только у пациентов, но и у медиков. Как говорят врачи, на данный момент никаких экстраординарных случаев они не выявили, оснащения им хватает, а люди проявляют интерес к прохождению дополнительной диагностики.

По словам сенатора, проект запущен в соответствии с запросами северян. Прошедший в июне федеральный «Онкопатруль» заработал много положительных отзывов северян, поэтому было принято решение провести первый в регионе «Онкодесант».

Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации, инициатор проведения акции «Онкодесант»: «Данное мероприятие ещё отличается тем, что мы сегодня проводим три профессорских приёма. Запрос на такого рода консультации тоже очень велик, есть люди, которые состоят на диспансерном учёте, хотели бы, скорее всего, услышать второе мнение. Пациенты, которые сюда приходят, они, конечно, обследуются и важным моментом является то, что в дальнейшем это динамичное наблюдение».

В случае обнаружения заболевания пациентов направят в Мурманский онкодиспансер и таким образом они смогут получить своевременное лечение.

Но «Онкодесант» оказался полезен не только для простых северян. Для врачей это замечательная возможность, чтобы обменяться опытом, считает Светлана Белобородова, заместитель начальника по поликлиническому разделу работы медико-санитарной части №118, г. Полярные Зори.

«Онкодесант» работает на территории Мурманской области до 20 августа 2021 года, на очереди Ковдор и Апатиты. Доктора проведут углубленные осмотры на предмет ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин и мужчин по программам рака молочной железы, рака шейки матки, яичников, кожи, рака кишечника и рака предстательной железы.