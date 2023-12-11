Самый пожароопасный праздник – так сотрудники экстренных ведомств оценивают период новогодних каникул

Поэтому сотрудники надзорных органов регионального МЧС усиливают профилактическую деятельность в этот период. Проверяют в том числе отделы с пиротехнической продукцией.

Важно, чтобы и покупатели, и продавцы таких изделий знали правила безопасности при их хранении и использовании. Покупка бракованной продукции и халатное отношение может привести к травмам различной степени тяжести, а также крупным пожарам.

Эксперты советуют покупать фейерверки и петарды только в специализированных точках, при этом обращать внимание на наличие сертификатов. Инструкция должна быть на русском языке, она так же должна содержать название завода, дату изготовления, срок хранения и правила пользования.

Не менее важно - правильно хранить пиротехнику. Идеальное место - сухое помещение со стабильной температурой не выше 30 градусов.