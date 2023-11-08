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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.23 19:30

Самый северный горнолыжной курорт страны первым дал старт зимним катаниям

Любители сноуборда и горных лыж собрались в Хибинах, чтобы проверить качество трасс, опробовать первый пухляк.

Проехать по первому пухляку, пообедать в горах или просто проникнуться зимней атмосферой - сотни северян и туристов региона приехали в Кировск на открытие горнолыжного сезона.

В Хибинах немало оборудованных трасс для разного уровня подготовки лчжников, освещение позволяет комфортно кататься даже в полярную ночь, на склонах работает система искусственного оснежения. Обустроены зоны проката инвентаря и снаряжения, а опытные тренеры всегда готовы поставить правильную технику. 

Александр Сергиенко, директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр»: «Большой вудъявр» - это самый высокогорный курорт на северо-западе и севере России, высшая точка 1060 метров, низшая 300. Общий перепад 700 метров от подножья до вершины. Курорт располагает порядка 30 км горнолыжных трасс, 25 лыжных маршрутов».

Но самое главное, сезон катания начинается с конца октября и заканчивается в июне, тем самым считается самым продолжительным в России и Европе. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов, с каждым годом интерес к спортивному объекту растёт.

Посетители открытия сезона на «Большом Вудъявре» отзываются о первом дне с восхищением.

Наталья Захарова, турист: «На открытии первый раз, а вообще - второй раз в Кировске. Очень ждали снега. Привлекают широкие трассы - для новичков очень удобно, не врежешься в дерево».

Ашот Мартиросян, турист: «Я вообще «нулевой», никогда не катался. Вот с друзьями приехал, буду учиться. Хотя у нас тоже Архыз, Домбай, Эльбрус - всё рядом, но как-то с друзьями приехали сюда».

Евгений Дудуров, турист: «Очень удобно, хорошие горы. Самая близкая и самая выгодная по цене-качество гора к Санкт-Петербургу, поэтому мы сюда ездим постоянно».

В день открытия у подъёмников собирались длинные очереди, любители зимних видов спорта спешили обкатать трассы. Кто пока не готов был покорять горы, следили за праздником у подножия. В программе - огненное шоу, выступление местных артистов и диджея, а также розыгрыш призов.

С приветственным словом выступил и глава Мурманской области Андрей Чибис: «Всех ждём в гости. Самый длинный, я думаю, будет сезон в этом году, конечно, удовольствие, эмоции людей переполняет и мотивируют развивать курорт дальше. Спасибо нашим партнёрам – компании «ФосАгро», с которой мы вместе инвестируем в его развитие, спасибо федеральному правительству за поддержку».

В планах по развитию склона - в ближайшее время открыть две новые канатные дороги, а также в самом Кировске уже ведутся работы по созданию аквакомплекса и отеля.

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