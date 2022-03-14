Самый северный «Мак» ещё работает

На неопределенный срок с рынка ушли такие популярные сети, как «IKEA», «ADIDAS», «H&M», «Nike» и многие другие. Под санкции попал и ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Закрыть свои двери для посетителей заведение должно было уже в этот понедельник.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» приехала на площадь Пять Углов и с удивлением обнаружила, что самый северный «Макдональдс» продолжает работать в обычном режиме.

Пару дней назад стало известно, что любимый многими ресторан быстрого питания «Макдоналдс» уходит из России. Однако сегодня, 14 марта, в понедельник - в день «Х» заведение забито до отказа.

В минувшие выходные жители столицы Заполярья выстраивались в огромные очереди, чтобы последний раз пообедать в популярном заведении, ведь неизвестно, когда ресторан продолжит работать и продолжит ли вообще.

Многие северяне признались, что хорошо живут и без популярного «Мака». Новость о закрытии огорчила, в основном, детей и подростков.

Блюда из ассортимента «Макдоналдса» на данный момент остаются доступными для мурманчан. Самый северный ресторан быстрого питания продолжает свою работу. Но как долго это продлится? Комментариев от сотрудников заведения мы не получили, однако, многие информационные порталы отмечают, что продолжение работы точек связано с постепенной остановкой производственных процессов. «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.