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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.21 19:30

Самый современный и самый северный - уникальный бассейн длиной 25 метров открыли на военной базе Северного флота «Арктический трилистник»

Строительство самого северного в мире бассейна успели завершить ко Дню Военно-морского флота. Такую задачу несколько месяцев назад поставил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Бассейн имеет три спортивные дорожки. Заниматься плаванием здесь могут одновременно 24 человека, объект оснащён современными технологиями водоочистки и подогрева воды в районе 26-28 градусов. Для удобства и комфорта спортсменов предусмотрели душевые, раздевалки, гардеробную комнату.

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