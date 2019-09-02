Самый торжественный, запоминающийся и долгожданный первый звонок сегодня позвенел и в мурманской школе № 20

Поздравить учеников и родителей приехала глава города Тамара Прямикова.

«Действительно, этот праздник объединяет всех нас, независимо от возраста, независимо от того, чем мы занимаемся, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - И бабушки, и дедушки, и родители и их дети. Посмотрите на их лица, у кого-то ребёнок идёт в 1-й класс, у кого-то - в 11-й класс. Хочется пожелать всем успехов, чтобы первоклассники не пугались того, что их ждёт впереди».

День знаний с песнями, танцами и театрализованным представлением со сказочными героями состоялся в мурманской школе № 20.

«Это наша с Тамарой Ивановной любимая школа, - отмечает Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мы часто сюда и в будние дни приходим, а сегодня, когда узнали, что набрано четыре класса по 27 детей. Мы рады, что у нас столько юных мурманчан, они такие красивые и нарядные идут в эту школу».

Городские власти уделяют большое внимание развитию системы образования, внедряют новые технологии, создают условия для комфорта маленьких мурманчан: меняют старые окна на современные стеклопакеты и строят пришкольные спортивные площадки.