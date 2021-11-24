236 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+117), Кандалакшском районе (+29) и Североморске (+17).

Самый высокий показатель заболеваемости остаётся в возрастной группе 65 лет и старше. При этом темп регистрации новых случаев в этой группе снизился по сравнению с прошлой неделей почти на 16%.

Среди заболевших пожилых людей только 3% прошли вакцинацию, делится статистикой оперативный штаб по борьбе с пандемией в регионе.