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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.19 19:30

Саньдаисты настроены только на победу

Отбор на российский чемпионат по ушу-саньда состоялся среди спортсменов Мурманской области. Команда для участия в соревнованиях сформировалась достойная: среди ушу-саньдаистов чемпионы и финалисты международных чемпионатов прошлых лет.

Мужской праздник лучшие ушу-саньдаисты в этом году отмечали в борьбе за звание чемпиона международного класса. Дмитрию Черкасову, победителю Всероссийского первенства по ушу-саньда 2018 года, на этот раз не хватило немного, он занял 2 место. Региональный этап - для него это лишь небольшая разминка, так как он уже в составе сборной, которая отправится через пару недель на соревнования в Москву.

«Нужно быть хитрым и тренироваться,  - рассказывает о необходимых качествах в борьбе Дмитрий Черкасов, спортсмен ушу-санда из Ревды. - Желание должно быть  цель к победе. У меня цель есть - выиграть в Чемпионате мира по ушу-саньда. Но для начла надо выиграть Чемпионат России, который пройдёт в апреле».

Не менее решительно на победу настроен и финалист Кубка России-2018 из Полярного. Дмитрий Чернов не только активно тренируется, но и идёт на жертвы ради любимого спорта. Например, сейчас ушу-сандаист подгоняет вес под нужную категорию. «Я занимаюсь этим спортом на протяжении шести лет, - рассказывает Дмитрий Чернов, спортсмен ушу-санда из Полярного. – Этот вид спорта мне  нравится очень сильно, поэтому хожу на тренировки каждый день».

Уже почти десятилетие Первенство Мурманской области по ушу-саньда, на которое сегодня съехались бойцы из большого ЗАТО, Ревды, с.Ловозеро, Мончегорска, Ковдора и других городов Мурманской области проходит в Полярном. Впервые в этом году участие в соревнованиях  приняли и представители города Сегежи Республики Карелия.

«В соревнованиях участвуют 60 человек,  - рассказывает Сергей Мирошник, тренер-преподаватель спортшколы, руководитель отделения ушу-саньда  из Полярного. – С одной стороны, это немного, но надо отметить, что все привезли самых лучших. На региональные  первенства всех подряд не берут. Поэтому на этих соревнованиях берём качеством, а не количеством».

Ушу-сандаисты - бойцы универсальные. После небольшой переподготовки спортсмены выступают на соревнованиях и по другим видам боевых искусств. «Саньда позволяет эти виды все синтезировать, использовать элементы борьбы, технику рук и ног, например, в боевом самбо, в рукопашном бое, - рассказывает  Алексей Нюньков, президент Федерации ушу Мурманской области. – В принципе,  в любой борьбе, где можно наносить удары. Подготовка саньда универсальная».

По словам специалистов в этом году региональная команда отобрана сильнейшая, готовая достойно представить область. Спортсмены настроены на победу в личных зачётах.

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