«Сани» помогают миномётчикам подготовиться к Армейским международным играм

Минометчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приступили к отборочному этапу конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр. Они отбирают лучших специалистов в ходе тренировок, которые проходят на военном полигоне возле села Алакуртти в Кандалакшском районе.

Тяжёлые армейские машины, как сухопутные черепахи, неспешно, но уверенно ползут по заснеженному и сказочному лесу. Под колесами грузовиков потрескивает белоснежный покров. Внутри машин спрятаны «Сани», но не подумайте, военные не собираются кататься с горок, так называется 120 миллиметровой минометный комплекс.

Миномет бережно устанавливают на позицию, а дальше начинается «магия». Стреляют артиллеристы по очереди несколькими видами снарядов. Смотреть на работу отряда одно удовольствие.

Так минометчики готовятся к армейским международным играм. Задача - поразить цель на расстоянии от километра до полутора. Попыток немного, корректировать огонь приходится по старинке, без электронных помощников и нано технологий.

Конечно, условия вокруг сильно отличаются от тех, что будут на соревнованиях, отмечает Александр Колесников, командир минометного взвода отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Орудия бережно грузят в кузов, от их состояния зависит, в том числе и результат соревнований, поэтому водители отправляются в обратный путь неспешно, «малым ходом».