40 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 18), Кандалакшском (+5) и Ковдорском (+ 5) районах.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» не видит предпосылок для того, чтобы индийский штамм коронавируса стал причиной новой или более серьёзной пандемии. Санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в России, эффективны против возникающих разновидностей коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в научном центре.

Отмечается, что за время пандемии Роспотребнадзор накопил обширный опыт противодействия распространению COVID-19, включая оперативный мониторинг и оценку потенциала новых вариантов коронавируса.

Напомним, ранее газета «The Straits Times» опубликовала мнение декана Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука о том, что индийский штамм становится доминирующим в мире и может вызвать более серьёзную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее.