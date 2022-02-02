Санитарное состояние салонов общественного транспорта хорошее, а вот пассажиры бывают нехорошие

«Чистота – залог здоровья!». В наши дни эти слова актуальны, как никогда, особенно, когда вопрос касается общественного транспорта. В мурманском депо прошёл особый рейд, во время которого проверялось санитарное состояние салонов троллейбусов.

Поручни в салонах автобусов и троллейбусов – благодатная почва для распространения инфекционных заболеваний. Одна из главных мер по сдерживанию пандемии коронавируса – это регулярная влажная уборка с обязательным использованием дезсредств.

Мурманское троллейбусное депо не удивить такими строгими санитарными правилами. В разгар пандемии после каждого рейса транспорт тщательно обрабатывали. А это непростой труд, которым в основном занимаются женщины. А работать им приходится, в том числе и в ночные смены.

Анастасия Санникова, мойщик подвижного состава: «Наша задача – сухая уборка, влажная уборка и орошение пола. Используем дезсредство «Комбидез». Оно разводится, протираем, орошаем, всё дезинфицируем».

На каждый троллейбус у Анастасии уходит около 10-15 минут, такой объём работы мойщикам приходится выполнять втроём.

Помимо того, что ковид ощутимо ударил по коллективу депо, сотрудники АО «Электротранспорт» столкнулись и с другими трудностями. Некоторые пассажиры наотрез отказываются надевать маску, в результате чего экипажу троллейбуса приходится принимать меры.

Антон Нагниев, водитель троллейбуса: «Мы должны действовать по инструкции, но лояльность тоже должна быть. И слышать, и слушать, ибо по-другому никак. Ну, вот, как действовать? Например, человек отказывается маску надеть. Ну, надо выйти, спросить. Может у него проблема какая-то, может, он не может маску купить. Мы либо предлагаем свою помощь, либо прибегаем к помощи пассажиров».

Как отмечают работники общественного транспорта, у кондукторов, как правило, есть чистые маски, однако, особо рьяные граждане могут отказаться и от них. Из-за таких нерадивых пассажиров троллейбус может быть остановлен, а нарушитель отправится на разговор со стражами порядка.

Владимир Буряк, первый заместитель генерального директора АО «Электротранспорт»: «Согласно наших нормативных документов, мы вызываем полицию, полиция забирает этого человека, проводит административное расследование и выписывают штраф административный на конкретного гражданина. Но для нас не главное штраф, для нас главное то, что срываются рейсы и люди в установленное время могут не дождаться тот троллейбус и автобус, который они ждут».

По словам представителей Минтранса, они регулярно проводят рейды безопасности в общественном транспорте и регулярно становятся свидетелями различных нарушений со стороны пассажиров.

Алексей Смирнов, консультант сектора общественного транспорта Минтранса Мурманской области: «В этих рейдовых мероприятиях проводится осмотр соблюдения масочного режима гражданами, а также санитарная обработка салонов транспортных средств в межрейсовых отстоях. Нарушения выявляются практически каждый день, относительно масочного режима есть, к сожалению, нарушения».

Бороться с этой проблемой очень тяжело, помочь здесь может лишь сознательность самих северян. От нежелающих надеть маску страдают не только кондукторы вместе с водителями, но и обычные пассажиры.