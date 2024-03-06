Санитарный инструктор морской пехоты Северного флота передаёт свой боевой опыт по спасению жизней военнослужащих

В преддверии Международного женского дня Виктория Коновалова показала мастер-класс по спасению жизней.

Виктория Коновалова с детства мечтала стать военнослужащей. После учебы на переводчика подписала контракт с Министерством обороны и уже около 10 лет служит санитарным инструктором морской пехоты Северного флота. Девушка неоднократно участвовала в боевых действиях, спасала раненых сослуживцев, за что была удостоена награды «За отвагу».

В преддверии 8 Марта под руководством Виктории военные отработали ряд задач по спасению, изучали особенности эвакуации раненного населения из-под обстрела, учились накладывать жгуты, а также отработали действия по работе в красных и жёлтых зонах фронта.

Виктория Коновалова, санитарный инструктор морской пехоты Северного флота: «Ты не смотришь на прилёты, на свист пуль. На это ты не обращаешь внимание абсолютно. Ты начинаешь работать, да, на время - у тебя человек и тебе надо его спасти. И спасали, и теряли, и тяжело, и тяжело об этом говорить, на самом деле. Но всё равно стараемся. Всем абсолютно страшно и это нормально. Кто не боится, тот там долго и не живёт. Хочу к ребятам. Мне без них даже здесь некомфортно. А там я знаю, что я хотя бы там есть и мне кажется, что я смогу всех спасти».