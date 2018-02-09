Санкт-Петербург становится к нам ближе!

С 15 апреля на 1 час 20 минут сократится время в пути поезда номер 21/22 Санкт-Петербург – Мурманск – Санкт-Петербург. Доехать до города на Неве мурманчане смогут за 24 часа 30 минут, вместо 25 часов 50 минут.

Сокращение времени следования поездов будет достигнуто за счёт использования новых электровозов серии ЭП20, что позволит проезжать станцию Свирь без смены локомотива, как это происходило ранее. Вместо технической стоянки на 30 минут на этой станции поезд будет делать короткую остановку на 6 минут.

Количество остановок для посадки и высадки пассажиров не сократится. Более того, в графике следования поезда № 21 с 1 февраля появилась новая остановка – на станции Пояконда, которая назначена в связи с поступившим обращением из администрации Кандалакшского района.