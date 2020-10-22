Сапёры морской пехоты Северного флота утилизировали немецкую торпеду и артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны

Боеприпасы были обнаружены рыбаками на побережье губы Кутовая Баренцева моря в районе полуострова Средний.

Сапёры сгруппировали 7 артиллерийских осколочных снарядов калибра 105-мм и один 170-мм снаряд от немецкого корабельного орудия и подорвали их с помощью противотанковой мины.

Таким же образом была утилизирована семиметровая парогазовая немецкая торпеда. Противотанковую мину на неё установил сапёр-водолаз, поскольку боеприпас находился в воде возле берега на глубине около 3-х метров.

Подрыв всех боеприпасов был осуществлён дистанционно с соблюдением необходимых мер безопасности. Место утилизации боеприпасов было оцеплено военнослужащими бригады морской пехоты Северного флота.

Находки взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в Заполярье на территории Печенгского и Кандалакшского районов Мурманской области происходят регулярно в местах ведения интенсивных боевых действий. Ежегодно сапёры Северного флота утилизируют способом подрыва от нескольких десятков до нескольких сотен найденных боеприпасов. Немецкая торпеда калибра 533-мм стала самым крупным из обнаруженных взрывоопасных объектов в Мурманской области в ХХI веке.