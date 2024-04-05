Сапёры отдельного морского инженерного полка Северного флота провели противопаводковое учение с серией подрывов льда на одном из водоёмов Мурманской области

Инженерные войска в составе Северного флота имеют широкий круг задач, в числе которых противопаводковая подготовка.

Максим Дюжий, командир морского инженерного батальона: «Сегодняшнее занятие у нас направленно на подготовку групп ликвидации заторов во время паводков. Командиры младшего звена получили навыки в расчётах».

Юрий Горбунов, командир отдельного морского инженерного полка Северного флота: «На каждом занятии приходится проверять навыки. Каждый военнослужащий готов будет выполнить боевую задачу».

Для обеспечения безопасности мостов и опор необходимо увеличивать размер полыньи. Для этих целей используется технология подрыва льда с применением помимо основного заряда – дополнительного, который называется забивочным. Он размещается на половине расстояния между основным зарядом и поверхностью ледяного покрова. Благодаря такому способу диаметр полыньи во время подрыва удаётся увеличить в полтора раза.

Азамат Жунусов, командир инженерно-сапёрного взвода: «После подрыва у нас образуется полынья».

В настоящее время противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие по контракту и по призыву сапёрных подразделений.