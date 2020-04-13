Сапёры Северного флота выходят на лёд

Единственный способ избежать затоплений во время половодья весной, это подрыв льда на водоёмах. Такими работами в нашем регионе занимаются сапёры Северного флота. Специалисты мотострелковой бригады в преддверии паводкового сезона провели тренировку.

Лёд военные инженеры учатся взрывать на одном из полигонов в Печенгском районе. Такую подготовку проходят все сапёры. Подрывников привлекают не только для того чтобы в районе водоёмов не было затоплений, но и для сохранения мостов и гидротехнических сооружений, которые во время ледохода может попросту снести.