Сапёры СФ готовятся к бою со льдом

Военные Северного флота начали готовиться к паводковому периоду. Саперы учились справляться с ледовыми заторами и защищать от льдин мосты и переправы.

Сапёрам Северного флота предстоит не спеша рассчитать массу заряда, при этом специалистам необходимо учесть толщину льда, снежного покрова, опередить оптимальное расстояние между лунками. И только потом военные начинают готовить тротиловые шашки, 200-граммовые блоки крепят к вешкам обычным скотчем.

Учения проходят на одном из водоёмов вблизи Североморска. На замёрзшей акватории бурят лунки, куда и предстоит установить заряды. На флоте такие тренировки называют противопаводковой подготовкой, и это только кажется, что в Мурманске с его мягкими зимами такие навыки сапёров не понадобятся. В 2013 году из-за ледового затора на реке Варзуга затопило 18 домов, решать ситуация в экстренном порядке пришлось военным.

- Здесь сегодня приводились сборы по подрыву льда, проходили практические занятия с личным составом, который непосредственно будет участвовать в защите мостов, когда начнутся паводки, - отметил Александр Шелехов, командир взвода разграждения отдельного морского инженерного батальона Северного флота.

Несмотря на приличное количество используемого тротила, толстый лёд с трудом надламывается от ударной взрывной волны. Дело в том, что в Мурманской области ещё не было оттепелей и большинство водоёмов даже не начали вскрываться.