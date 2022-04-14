Сапёры СФ серьёзно готовятся к противопаводковому периоду

Военнослужащие сапёрного инженерного полка Северного флота прошли противопаводковую подготовку для ликвидации ледяных заторов и защиты гидротехнических сооружений на водоёмах, а также предотвращения подтопления населённых пунктов в регионах Крайнего Севера и Арктики.

Практические занятия по подрыву льда флотские сапёры провели на полигоне в районе Щукозера. Для отработки навыков они бурили лунки во льду и закладывали заряд из тротиловых шашек, а затем подрывали лёд с безопасного расстояния.

Юрий Горбунов, командир отдельного морского инженерного полка Северного флота: «В реальной жизни это применяется каждую весну, ежегодно мы действуем по заявке МЧС, мы с ними тесно сотрудничаем по данному вопросу. Сейчас, например, поступила заявка из района Коми».

Инженеров Северного флота привлекают для защиты мостов и гидротехнических сооружений от ледохода. Работают военные специалисты в тесном сотрудничестве с представителями регионального МЧС.

В этом году выпало много снега. Процесс его таяния находится на постоянном контроле экстренных ведомств. Ледовую обстановку на водоёмах мониторят, в том числе с помощью беспилотников.