Сапёры-участники специальной военной операции передают опыт военнослужащим Северного флота

Военные инструктора и офицеры, участвовавшие в специальной военной операции, рассказали служащим Северного флота, как отличить обычный бытовой предмет от замаскированного взрывного устройства, а так же, как правильно вести себя в городских условиях.

Военные инструктора и офицеры, участвовавшие в специальной военной операции, рассказали служащим Северного флота, как отличить обычный бытовой предмет от замаскированного взрывного устройства, а так же, как правильно вести себя в городских условиях.

Своими знаниями и опытом с военнослужащими Северного флота делятся участники спецоперации. Например, с «сюрпризом» может оказаться даже батончик шоколада. Такой не отравит, но может сильно покалечить или даже убить.

Артем Павловский, заместитель командира инженерно-саперного взвода: «Очень много всяких сюрпризов в зоне СВО. А кто и как устанавливает - у кого и как фантазия работает. Много чего интересного встречается. Там такие условия, когда надо сделать всё, чтоб быть незаметным».

Обезвреживание или установка таких устройств - это кропотливая, но жизненно важная работа военнослужащего. Например, Евгений Уфельман инженер-водолаз, часть, в которой он служит занимается в том числе минированием прибрежных зон и не даёт противнику пройти через реки, заливы и моря.

Евгений Уфельман, командир второго водолазного отделения: «Вода – это двойной риск, так скажем».

Большой пласт работы инженеров-саперов касается разминирования территорий, на которые приходит мирная жизнь. Это касается не только городов или прилегающих территорий, но и водных объектов.

Евгений Уфельман, командир второго водолазного отделения: «Товарищи, которые с моего взвода, которые тоже такие же водолазы, они выполняли [задачи по] гуманитарному разминированию. То есть, какие-то разбитые мосты, переправы, что-то ещё, когда освобождали территории, соответственно заходили наши войска».

Во время практической части занятий военные саперы выполнили ряд учебно-боевых задач по обнаружению и обезвреживанию минно-взрывных устройств. При этом устанавливала их другая учебная группа.