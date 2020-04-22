Сапёры вышли на учения - на лёд

Саперы отдельного морского инженерного полка Северного флота на одном из полигонов в районе посёлка Щукозеро Мурманской области выполнили серию учебных подрывов льда на водоёмах в сложных метеорологических условиях.

Флотские саперы оттачивали мастерство при обильном снегопаде и сильном ветре, достигающем в порывах до двадцати метров в секунду.

Специалисты учились на практике производить расчёты количества зарядов с учётом различной толщины льда, варьирующейся на некоторых участках водоёмов в значениях от 50 сантиметров до одного метра.

Одним из важных практических элементов учения стала подготовка гидроизоляции зарядов и их укладка в места подрывов. Моделировались различные ситуации, которые приходится решать военнослужащим во время противопаводковых мероприятий. Одна из таких ситуаций - эффективный подрыв ледового затора на реках в районе мостов.