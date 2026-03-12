Сасори Гротт и Маргарита Сапрыкина: о современном стиле, или Временном явлении?

Самый северный фестиваль «Cover Dance Festival» в России за Полярным кругом состоится 14 марта в Кольском районном Центре культуры.

К-pop шагает по планете с начала 90-х, и с каждым годом поклонников жанра становится всё больше и больше, что вполне логично порождает огромное количество всевозможных тематических фестивалей.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сасори Гротт и Маргарита Сапрыкина, рассказывают о фестивале, танцах и музыке и о том, что всё чаще и чаще выбирают подростки.