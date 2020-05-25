Сбор средств на лечение Миши Жукова закрыт. Мы это сделали!

Многие не верили в такое чудесное завершение истории Миши. Напомним, мальчик, болеющий редким генетическим заболеванием спинально-мышечной атрофией, нуждался в дорогостоящем препарате. Стоимость лекарства, разработанного американскими фармацевтами, исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей.

Средства на помощь маленькому Миши собирали не просто всем городом – всей страной. Мурманские артисты, да и просто неравнодушное люди не раз организовывали благотворительные акции и концерты в поддержку малыша. Тем не менее, удалось собрать примерно четверть необходимой на лечение суммы. А ведь каждый день для Михаила был очень важен, укол препарата «Zolgensma» нужно сделать до наступления 2-х лет, иначе ребёнку грозит смерть.

Закрыть счёт, а это более 150 миллионов рублей помог меценат, не пожелавший раскрываться своего имени. Со дня на день семья отправится в США, родители мальчика благодарят абсолютно всех волшебников за спасение их сына.