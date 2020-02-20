Сборная команда девочек по хоккею с мячом завоевал приз Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Сборная команда девочек из Мурманской области заняла второе место на турнире по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси - это ежегодное соревнование, финал которого проводится на Красной площади.

Юные хоккеистки из Мончегорска и Мурманска выиграли три игры из четырёх, уступив лишь в одном матче горно-алтайской команде. Глава Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту, Митрополит Мончегорский и Мурманский Митрофан в ходе церемонии награждения поздравил наших землячек.