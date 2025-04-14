Сборная команда Росгвардии готовится к выступлению на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо по служебному двоеборью и лыжным гонкам

Соревнования будут проходить в Мурманске.

На чемпионате Росгвардию будут представлять команды Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Уральского, Сибирского и Приволжского округов. Помимо представителей ведомства в соревнованиях примут участие сборные министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка.

Спортсменам предстоит выявить сильнейших в служебном двоеборье и лыжных гонках. В заключительный день чемпионата состоится лыжная эстафета.