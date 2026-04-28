Сборная Мурманской области по горнолыжному спорту заняла четвёртое место в общекомандном зачёте Кубка России

Всего в соревнованиях участвовала 21 региональная команда. Северяне уступили только сборным Красноярского края, Московской области и Москвы.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Вся эта командная работа привела к нужным высоким спортивным результатам. Ребята, вы гордость Мурманской области, пресс-конференция сегодня посвящена вам, каждому из вас, чтобы не только спортивная школа знала о ваших результатах, не только город Кировск, а вся Мурманская область. Я думаю, что все северяне, которые неравнодушны к спорту, должны знать вас в лицо».

Юлия Мельникова, лидер сборной Мурманской области, а также кандидат в мастера спорта и член сборной России, на этапах Кубка России она завоевала семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Девушка победила на юношеском первенстве страны, стала двукратной чемпионкой России 2026 года и завоевала «бронзу» чемпионата. Также в её активе победа на международных соревнованиях.

Юлия не скромничает и на вопросы журналистов отвечает смело.

Юлия Мельникова, лидер сборной команды Мурманской области: «В нашем виде спорта мы многое можем. Мы хорошо плаваем, хорошо катаемся на роликах - это входит в нашу летнюю подготовку. В принципе, я во всех сферах хорошо занимаюсь всеми видами спорта, но выбрала для себя горные лыжи и не хочу ничего менять».

Участники надеются, что международная федерация примет правильное решение и допустит российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. К этому времени спортсмены Мурманской области будут готовы создать хорошую конкуренцию.