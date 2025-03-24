Сборная Мурманской области стала серебряным призёром первого чемпионата России по зимнему плаванию

В соревнованиях, состоявшихся в рамках Праздника Севера на Семёновском озере Мурманска, приняли участие 310 спортсменов из 43 регионов страны.

В первый же день наши спортсмены показали блестящие результаты. На дистанции 200 метров брассом Евдокия Бровкова стала победительницей, установив рекорд России, золотую медаль завоевал и Владислав Сапожников. Макар Марченко стал победителем на дистанции 25 метров стилем баттерфляй. В женской эстафете 4х25 метров вольным стилем наши девушки стали победительницами, установив рекорд России.

Борьба за медали проходила с 20 по 23 марта.