День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.25 19:30
Сборная Мурманской области стала серебряным призёром первого чемпионата России по зимнему плаванию
В соревнованиях, состоявшихся в рамках Праздника Севера на Семёновском озере Мурманска, приняли участие 310 спортсменов из 43 регионов страны.
В первый же день наши спортсмены показали блестящие результаты. На дистанции 200 метров брассом Евдокия Бровкова стала победительницей, установив рекорд России, золотую медаль завоевал и Владислав Сапожников. Макар Марченко стал победителем на дистанции 25 метров стилем баттерфляй. В женской эстафете 4х25 метров вольным стилем наши девушки стали победительницами, установив рекорд России.
Борьба за медали проходила с 20 по 23 марта.
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