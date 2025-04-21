Сборная Росгвардии стала победителем Всероссийских соревнований общества «Динамо» по служебному двоеборью и лыжным гонкам

Всего в чемпионате по служебному двоеборью приняли участие более 200 спортсменов из 29 регионов России, а также 6 команд, представляющих федеральные органы.

Соревнования проходили с 15 по 19 апреля на территории спортивного комплекса «Долина Уюта».

Всего в чемпионате по служебному двоеборью приняли участие более 200 спортсменов из 29 регионов России, а также 6 команд, представляющих федеральные органы.

В общекомандном зачёте «золото» завоевалирРосгвардейцы. Они соревновались в лыжных гонках свободным и классическим стилями и стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.