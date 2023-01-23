Сборная Северного флота лидирует в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

В рамках регулярного чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой на главной ледовой арене Мурманска сборная Северного флота встретилась с командой «КСШОР-Арктика».

Матч выдался насыщенным и результативным, без обилия силовых приёмов и удалений. С первых минут хоккеисты Северного флота старались завладеть шайбой и у них это неплохо получалось. За всю игру они сумели поразить ворота соперника 11 раз!

Команда «КСШОР-Арктика» также старалась атаковать, но удачных забросов было меньше, только 5.

Североморский клуб на данный момент занимает лидирующую строчку в турнирной таблице.