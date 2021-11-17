День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.21 19:30
Сборная Северного флота примет участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой
В соревнованиях примут участие 6 хоккейных команд Мурманской области: сборная Северного флота, «КолАтом» из города Полярные Зори, две команды из областного центра - «Сборная Мурманска» и «Арктика», а также ХК «Апатиты» и «Горняк» из Оленегорска.
Хоккейные игры чемпионата пройдут в Мурманске, Полярных Зорях, Апатитах и Оленегорске.
Сборная Северного флота - действующий чемпион Мурманской области по хоккею с шайбой. В прошлом сезоне североморцы выиграли все 10 матчей. Они уже трижды становились победителями регионального первенства.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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