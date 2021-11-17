Сборная Северного флота примет участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

В соревнованиях примут участие 6 хоккейных команд Мурманской области: сборная Северного флота, «КолАтом» из города Полярные Зори, две команды из областного центра - «Сборная Мурманска» и «Арктика», а также ХК «Апатиты» и «Горняк» из Оленегорска.

Хоккейные игры чемпионата пройдут в Мурманске, Полярных Зорях, Апатитах и Оленегорске.

Сборная Северного флота - действующий чемпион Мурманской области по хоккею с шайбой. В прошлом сезоне североморцы выиграли все 10 матчей. Они уже трижды становились победителями регионального первенства.