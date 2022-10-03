День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.22 19:30
Сборная Северного флота стала победителем турнира по хоккею с шайбой «Кубок северных городов» 2022 года
В Ледовом дворце «Арктика» в городе Норильске состоялась заключительная игра турнира между сборной Северного флота и командой «Заполярник» из Норильска. Сборная Северного флота отличилась 13 заброшенными шайбами в ворота противника, хозяева реализовали 2 шайбы.
По завершению матча состоялось торжественная церемония закрытия турнира и награждение победителей и участников.
Флотские хоккеисты стали лидерами чемпионата.
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