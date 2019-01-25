«Сборная Снежногорска» попала в Высшую лигу КВН

Второй год подряд представители Мурманской региональной лиги КВН попадают в Высшую лигу этой популярной игры. В прошлом году этой чести удостоилась команда «Морская академия», на этот раз удача улыбнулась юмористам из Снежногорска.

Стоит отметить, что сборная из ЗАТО играет в КВН всего лишь два сезона и тут такой успех. Все участники команды с первого взгляда вызывают не только доверие к тому, что происходит на сцене, но и создают бурю смеха и эмоций в зале. Уникальный формат, где сплетено всё самое лучшее из мира юмора позволил снежногорцам стать чемпионами региональной лиги в минувшем году и спустя какой-то месяц - они уже в главной телевизионной лиге КВН, которую смотрят миллионы.

Редакция «Арктик-ТВ» поздравляет юмористов из нашего региона и желаем им стать первым чемпионом из Кольского Заполярья.