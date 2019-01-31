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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.19 19:30

«Сборная Снежногоска» - ориентир для молодых команд КВН Мурманской области

По итогам недавно прошедшего в Сочи фестиваля КиВиН, наша команда весёлых и находчивых «Сборная Снежногорска» попала в Высшую лигу КВН. В этом году они будут представлять Мурманскую региональную лигу в этой популярной игре. О своих планах на юмористическое будущее и эмоциях, полученных на фестивале, участники фестиваля рассказали журналистам «Арктик-ТВ».

Международный фестиваль КиВиН ежегодно проходит в Сочи. На этой площадке жюри определяет команды, которые попадают в Высшую лигу КВН. Напомним, наш регион в престижном дивизионе трижды представляла «Сборная города Мурманска», отметилась там и команда «Морская академия», теперь удача сопутствовала ребятам из «Сборной Снежногорска».

Шанс попасть в телевизионную лигу в этот раз был у пяти областных команд. Такое  большое число претендентов из нашего региона объясняется очень просто.  «Самый главный руководитель всех лиг Александр Александрович Масляков. Его главная просьба была, чтобы мы не заманивали команды из других городов, а делали упор на местные команды, чтобы мы развивали команды нашего региона», - рассказал Станислав Агафонов, главный редактор Мурманской региональной лиги КВН.

«Сборная Снежногорска» существует второй год, но за это время её участники успешно показали себя и на областном, и на федеральном уровнях. Именно они стали чемпионами региональной лиги и, заручившись поддержкой городских властей, отправились в Сочи. Первая игра в Высшей лиге пройдёт 5 марта.

Сейчас же команда вместе с редакторами активно занимается подготовкой к грядущему событию. «Всё будет зависеть от того, как мы подготовимся. Ребята не сидят, сложа руки, они пишут, готовятся, - рассказывает Сергей Жариков, капитан команды КВН «Сборная Снежногорска». -  Кто лучше подготовится, тот и пройдёт дальше. Как мне кажется, потому что у всех есть свои плюсы и минусы: кто-то уже давно играет, чуть-чуть поднадоел, а кому-то скажут, что новые, прикольные, давайте их возьмём».

Уже в ближайшем будущем мурманчан и гостей города будут ждать первые игры местной и молодёжной лиг. Каждый год участников  КВН становится больше, появляются новые дарования и команды со своим неповторимым стилем. Возможно, именно они продолжат славный путь заполярных юмористов в телеигре.

«В Мурманске и области проживает большое количество талантливой молодёжи, которые весёлые и находчивые, - отметил Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». – А проверить насколько они весёлые и находчивые мы сможем 1 февраля в 18 часов в здании Детской театральной школы».

В этот день в нашем городе пройдёт первая игра бывшей школьной, а ныне молодёжной лиги. Загоревшиеся успехом старших товарищей, ребята подготовили для зрителей много интересных шуток и сценок.

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