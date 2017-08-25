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День за днём с «Арктик-ТВ»25.08.17 19:30

Сборы ребёнка в первый класс облегчит пособие

Совсем скоро во всех школах Мурманской области прозвенят звонки, возвещая о начале нового учебного года. Для родителей наступила  суматошная пора – собрать своё чадо в школу. Удовольствие это не из дешёвых, но семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на помощь придёт социальная служба. На эти цели государством предусмотрены специальные выплаты. В частности, пособие ребёнку при поступлении в первый класс. Получить его могут родители из всех муниципалитетов Заполярья. «Составляет оно 4090 рублей.

- Получить его сможет семья, у которой среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, - поясняет Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения. - На сегодняшний день это 21874 рубля 50 копеек.

Обратиться может любой из родителей или усыновителей, или же лицо, заменяющее его, т.е. опекун. Хочу обратить внимание, что многодетные семьи это пособие получают без предоставления справок о доходах.

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